Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Илья Геркус: договор с "КПР" подписан, обсуждаем детали контракта с Колкером

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, как проходят переговоры по трансферу защитника "КПР" Стивена Колкера.

"Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с "Куинз Парк Рейнджерс" согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения.

Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен – замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен.

Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве. Надеемся, что Стивен Колкер присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности", – цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Локомотив Геркус Колкер
Сегодня, 13:56
Напечатать
12
(2)
№12 Написал: ubica (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: афанасий
Я думаю, Семин давно уже своим именем (заработанным как раз в Локо) торгует. Получил деньги, а там хоть трава не расти

Я в этом уверен!!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№11 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: паровоз
а по Колкеру пока молчок.

Потому что Палыч обсуждает только тех, кто присутствует у него на тренировке.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№10 Написал: паровоз (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: tiki
Цитата: parus2nik
Интересно Семин хотя бы знает кого ему покупают..

а главное то, что от Сёмина и вью на тему трансферов фарфана и колкера я не видел

Палыч про Джеффа сказал, поживем увидим. если Джефф до конца сборов доживет satisfied а по Колкеру пока молчок.
Регистрация: 25.06.2016
№9 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: parus2nik
Интересно Семин хотя бы знает кого ему покупают..

А ты Семина мессией считаешь? Почему он должен болеть, переживать, спасать Локомотив? Я думаю, Семин давно уже своим именем (заработанным как раз в Локо) торгует. Получил деньги, а там хоть трава не расти


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:20) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
cerberspb,
А понятно, что сейчас из себя представляет Новосельцев, например?
Посмотрим, аренда на полгода никого не убьет.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
был когда то очень не плохим и перспективным игроком, вроде бы даже в сборную Англии его вызывали, а сейчас не понятно что он из себя представляет...
Регистрация: 10.07.2009
№6 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
tiki,
писал семин по фарфану
Регистрация: 4.02.2017
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
parus2nik,
Все нормально, не переживайте)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: parus2nik
Интересно Семин хотя бы знает кого ему покупают..

а главное то, что от Сёмина и вью на тему трансферов фарфана и колкера я не видел


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: vlees (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Норм,как раз концу чемпионата травму залечит,бгг)
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)

Очередной Сапатер!!
Регистрация: 17.12.2015
№1 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Интересно Семин хотя бы знает кого ему покупают..
Регистрация: 31.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.