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Клаудио Раньери: моя отставка? Все может быть

Главный тренер "Лестер Сити" Клаудио Раньери заявил, что может быть уволен. "Лисы" занимают 16-ю строчку в таблице АПЛ.

"Отставка? Все может быть. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу мяч у нас залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.

Сейчас все складывается не лучшим образом, но мы должны бороться за себя. Когда все складывается удачно, многие говорят тебе: "Отличная работа". Это же так просто", - цитирует Раньери "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports.
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 14:08
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