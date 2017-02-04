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Клаудио Раньери: моя отставка? Все может быть
Главный тренер "Лестер Сити" Клаудио Раньери заявил, что может быть уволен. "Лисы" занимают 16-ю строчку в таблице АПЛ.
"Отставка? Все может быть. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу мяч у нас залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.
Сейчас все складывается не лучшим образом, но мы должны бороться за себя. Когда все складывается удачно, многие говорят тебе: "Отличная работа". Это же так просто", - цитирует Раньери "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports.
"Отставка? Все может быть. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу мяч у нас залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.
Сейчас все складывается не лучшим образом, но мы должны бороться за себя. Когда все складывается удачно, многие говорят тебе: "Отличная работа". Это же так просто", - цитирует Раньери "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports.
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