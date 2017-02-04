"Рубин" потерпел первое поражение в этом году

"Рубин" на сборе в испанской Малаге провел товарищеский матч с хорватским "Осиеком".



Товарищеский матч



"Рубин" - "Осиек" - 1:2



Гол у "Рубина": Жонатас, 39.



"Рубин" (стартовый состав): Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Бауэр, Цакташ, Жемалетдинов, Камболов, Ахметов, Карадениз, Жонатас.