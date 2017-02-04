Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: Георгий Зотов перейдет из "Кубани" в "Крылья Советов"

Защитник "Кубани" Георгий Зотов на правах свободного агента пополнит состав самарских "Крыльев Советов", информирует "Sportbox".

Сообщается, что 27-летний игрок уже приступил к тренировкам с новой командой на сборе в Турции. Контракт краснодарского клуба с воспитанником "Спартака" истек 31 января.
Теги: Кубань Крылья Советов Зотов
Сегодня, 14:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.