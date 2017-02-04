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Мирча Луческу: не понравилось отношение в первом тайме, пришлось в раздевалке жестко поговорить (8)
"Челси" и "Арсенал" назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Челси" и "Арсенала" на матч 24-го тура АПЛ.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Диего Коста.
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Окслейд-Чембрелен, Коклен, Озил, Айуоби, Уолкотт, Санчес.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Диего Коста.
"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Окслейд-Чембрелен, Коклен, Озил, Айуоби, Уолкотт, Санчес.
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