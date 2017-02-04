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"Челси" и "Арсенал" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Арсенала" на матч 24-го тура АПЛ.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Диего Коста.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Окслейд-Чембрелен, Коклен, Озил, Айуоби, Уолкотт, Санчес.
Теги: Челси Арсенал
Сегодня, 14:56
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