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Джон Терри: надеюсь, что буду играть в "Челси" еще несколько лет

36-летний защитник "Челси" Джон Терри высказал мнение по поводу решения своего бывшего партнера Фрэнка Лэмпарда завершить карьеру футболиста.

"Многим трудно смириться с тем, что они стареют, но для меня возраст не является проблемой. Чувствую, что могу играть еще несколько лет. НЕ хочу загадывать, но надеюсь, что проведу их в "Челси".

После завершения карьеры попробую себя в роли тренера. Я почерпнул многое за время своей карьеры от сильных наставников, хотелось бы применить эти знания на практике" - цитирует Терри Sky Sports.
Теги: Терри Челси
Сегодня, 15:00
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