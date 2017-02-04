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Сергей Прядкин: РФПЛ не против матчей в манеже, но по "Уралу" есть много вопросов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига не против проведения матчей в манеже, однако по манежу "Урала" возникает много вопросов.

"Я не против манежей, а, наоборот, за. Виталий Леонтьевич Мутко неоднократно заявлял - и мы его поддерживаем - что если манежи очень хорошего качества и позволяют проводить игры уровня премьер-лиги, мы только за.

Что касается манежа "Урал", очень здорово, что он есть, его можно использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от клубов премьер-лиги.

Во-первых, у нас пока нет обращения. Во-вторых, Григорий Викторович знает и позицию лиги, и позицию клубов. Более того, вы знаете, что у них неплохой стадиончик ("СКБ-Арена"), они много раз говорили в прошлом сезоне о переносах в манеж, но играли на новом, и как ни странно, стадион был подготовлен, и был одним из лучших в холодное время года.

Так что будем смотреть уже по факту, но, еще раз скажу, хотелось бы, чтобы манежи соответствовали уровню премьер-лиги", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Урал
Сегодня, 15:24
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