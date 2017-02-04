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Хави Грасия: приятный момент сегодня - возвращение на поле Олега Кузьмина
Главный тренер "Рубина" Хави Грасия прокомментировал поражение от хорватского "Осиека" в товарищеской игре на сборе в Испании.
"Первые 45 минут мы провели очень хорошо, владели в первом тайме подавляющим преимуществом и могли забить первыми. У нас было множество моментов, но, к сожалению, не все эти моменты мы реализовали. Получилась очень обидная ситуация, когда был угловой в нашу пользу, после которого соперник провел голевую контратаку. Затем мы сравняли счет.
В целом, первый тайм провели очень здорово. Во втором тайме соперник выпустил свежих игроков, что тоже, видимо, сказалось. Мы пропустили еще один обидный гол после передачи с фланга. Но ребята боролись, старались играть дальше.
Спустя 15 минут после начала второго тайма мы тоже выпустили новый состав, чтобы дать всем футболистам поиграть. Футболисты старались, боролись, но самое главное на данном этапе подготовки, что мы обошлись без травм и дали футболистам игровой объем.
Был сегодня приятный момент, в частности, выход на поле Олега Кузьмина. Мы хотели дать ему игровое время, дали игровое время Максиму Канунникову и Денису Ткачуку, которые получили повреждения осенью. Это те положительные моменты, которые мы отмечаем для себя", - цитирует Грасию официальный сайт "Рубина".
"Первые 45 минут мы провели очень хорошо, владели в первом тайме подавляющим преимуществом и могли забить первыми. У нас было множество моментов, но, к сожалению, не все эти моменты мы реализовали. Получилась очень обидная ситуация, когда был угловой в нашу пользу, после которого соперник провел голевую контратаку. Затем мы сравняли счет.
В целом, первый тайм провели очень здорово. Во втором тайме соперник выпустил свежих игроков, что тоже, видимо, сказалось. Мы пропустили еще один обидный гол после передачи с фланга. Но ребята боролись, старались играть дальше.
Спустя 15 минут после начала второго тайма мы тоже выпустили новый состав, чтобы дать всем футболистам поиграть. Футболисты старались, боролись, но самое главное на данном этапе подготовки, что мы обошлись без травм и дали футболистам игровой объем.
Был сегодня приятный момент, в частности, выход на поле Олега Кузьмина. Мы хотели дать ему игровое время, дали игровое время Максиму Канунникову и Денису Ткачуку, которые получили повреждения осенью. Это те положительные моменты, которые мы отмечаем для себя", - цитирует Грасию официальный сайт "Рубина".
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