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У сборной Бразилии нет четкой позиции по возможному матчу с Россией
Бразильская конфедерация футбола (CBF) не имеет конкретной позиции по дате товарищеского матча со сборной России, поскольку пока они больше заинтересованы в другой дате встречи под эгидой ФИФА, заявили в пресс-службе организации.
Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что российская сторона и CBF изучают вопрос проведения матча национальных сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены "Лужники" в Москве. Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре.
Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной России, но дата в июне не устраивает их, поэтому этот вопрос находится в стадии обсуждения.
"У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте. Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте. Стоит подчеркнуть, что на сегодня у нас нет официальной позиции по данному вопросу", - сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе CBF.
Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что российская сторона и CBF изучают вопрос проведения матча национальных сборных России и Бразилии в день открытия реконструированной арены "Лужники" в Москве. Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре.
Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной России, но дата в июне не устраивает их, поэтому этот вопрос находится в стадии обсуждения.
"У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте. Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте. Стоит подчеркнуть, что на сегодня у нас нет официальной позиции по данному вопросу", - сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе CBF.
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