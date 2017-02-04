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Иван Ракитич продлит контракт с "Барселоной" до 2022 года

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич продлит контракт с сине-гранатовыми, информирует Marca.

Сообщается, что агент хорвата Артуро Каналес провел переговоры с каталонским клубом. Стороны договорились о продлении соглашения до 2022 года.
Теги: Барселона Ракитич
Сегодня, 15:54
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