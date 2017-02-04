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Эрнесто Вальверде: только идеальная игра позволит победить "Барселону"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями от матча с "Барселоной".

"Нам нужен поддерживать высокий темп. Мы немного свежее, потому что не играли в середине недели. Нужно попытаться сделать игру физически тяжелой. Техничные футболисты "Барселоны" очень опасны. Мы способны создать сопернику проблемы. Но только идеальная игра позволит победить "Барселону", - цитирует Вальверде Marca.
Теги: Атлетик Барселона
Сегодня, 17:22
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