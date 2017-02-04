Эрнесто Вальверде: только идеальная игра позволит победить "Барселону"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде поделился своими ожиданиями от матча с "Барселоной".



"Нам нужен поддерживать высокий темп. Мы немного свежее, потому что не играли в середине недели. Нужно попытаться сделать игру физически тяжелой. Техничные футболисты "Барселоны" очень опасны. Мы способны создать сопернику проблемы. Но только идеальная игра позволит победить "Барселону", - цитирует Вальверде Marca.