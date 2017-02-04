Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
16:35
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
13:49
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
10:35
Олег Романцев: при мне игроки чувствовали, что если завести разговор о зарплате, можно искать другую команду (5)
Олег Романцев: при мне игроки чувствовали, что если завести разговор о зарплате, можно искать другую команду (5)
"Челси" одержал уверенную победу над "Арсеналом"
В матче 24-го тура Премьер-лиги "Челси" в дерби одержал победу над "Арсеналом".
Чемпионат Англии
24 тур
"Челси" - "Арсенал" 3:1
Голы: Алонсо, 17, Азар, 55, Фабрегас, 87 - Жиру, 90+2
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Педро (Виллиан, 85), Азар (Фабрегас, 85), Диего Коста.
"Арсенал": Чех, Бельерин (Паулиста, 22), Монреаль, Мустафи, Косельни, Окслейд-Чембрелен, Коклен (Жиру, 70), Озил, Айуоби, Уолкотт (Уэлбек, 70), Санчес.
Предупреждения: Мустафи, 26, Матич, 74
Чемпионат Англии
24 тур
"Челси" - "Арсенал" 3:1
Голы: Алонсо, 17, Азар, 55, Фабрегас, 87 - Жиру, 90+2
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Педро (Виллиан, 85), Азар (Фабрегас, 85), Диего Коста.
"Арсенал": Чех, Бельерин (Паулиста, 22), Монреаль, Мустафи, Косельни, Окслейд-Чембрелен, Коклен (Жиру, 70), Озил, Айуоби, Уолкотт (Уэлбек, 70), Санчес.
Предупреждения: Мустафи, 26, Матич, 74
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.