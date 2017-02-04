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"Челси" одержал уверенную победу над "Арсеналом"

В матче 24-го тура Премьер-лиги "Челси" в дерби одержал победу над "Арсеналом".

Чемпионат Англии

24 тур

"Челси" - "Арсенал" 3:1

Голы: Алонсо, 17, Азар, 55, Фабрегас, 87 - Жиру, 90+2

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Педро (Виллиан, 85), Азар (Фабрегас, 85), Диего Коста.

"Арсенал": Чех, Бельерин (Паулиста, 22), Монреаль, Мустафи, Косельни, Окслейд-Чембрелен, Коклен (Жиру, 70), Озил, Айуоби, Уолкотт (Уэлбек, 70), Санчес.

Предупреждения: Мустафи, 26, Матич, 74
Теги: Челси Арсенал
Сегодня, 17:25
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(1)
№9 Написал: ubica (Сегодня, 19:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hank Moody
разве? Даже на других ресурсах посмотрел,сначала Челси вело 3:0 и только в дополнительное время Арсенал забил гол престижа,чет ты путаешь



Сори...попутал...Матч не смотрел...


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№8 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: ubica
До 87 минуты 1-1...уверенная победа пипец....

разве? Даже на других ресурсах посмотрел,сначала Челси вело 3:0 и только в дополнительное время Арсенал забил гол престижа,чет ты путаешь
Регистрация: 4.05.2015
№7 Написал: Zucken (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Чех пздц накосячил с 3 голом


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Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№6 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
если бы Коста не пожадничал-счет был бы разгромный..Победа совершенно по делу.Канте и Матич рулят в середине!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:21) #
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online

Первый гол забит не по правилам возможно для Арсенала он и стал роковым!
Регистрация: 11.04.2016
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: михаил555
Это да,но Чех как-то вяло реагировал,вообще от мяча отвернулся и не стал прыгать,так,что за вратарём два косяка.

Там удар почти в упор был, да еще и сильно. А вот третий гол там Чех накосячил, это да


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: михаил555 Москва (Сегодня, 18:02) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: stepanmlc
Ну гол Алонсо нельзя было защитовать, там было нарушение, как судья этого не увидел вообще не понятно,


Это да,но Чех как-то вяло реагировал,вообще от мяча отвернулся и не стал прыгать,так,что за вратарём два косяка.
Челсу с победой.
Регистрация: 20.01.2011
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну гол Алонсо нельзя было защитовать, там было нарушение, как судья этого не увидел вообще не понятно, а так победа по делу. Канте вообще монстр, второй сезон в Англии на топ-уровне


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:40) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионская игра!!МОЛОДЦЫ!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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