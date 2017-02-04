Агент Агуэро: Серхио не покинет "Манчестер Сити"

Агент нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро Эрнан Регера поделился информацией по поводу возможного ухода аргентинца из клуба.



"Агуэро счастлив в команде. Он не покинет "Манчестер Сити", - цитирует агента Guardian.