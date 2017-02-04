В Лондоне +12

Чемпионат Англии, 24-ый тур



"Челси" 3-1 "Арсенал"



Голы: Алонсо, 13; Азар, 53; Фабрегас, 85 - Жиру, 90+1



"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес (Зума, 86), Канте, Матич, Педро (Виллиан, 83), Азар (Фабрегас, 83), Диего Коста



"Арсенал": Чех, Бельерин (Паулиста, 17), Монреаль, Мустафи, Косельни, Окслейд-Чембрелен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Айуоби, Уолкотт (Уэлбек, 68), Санчес



Предупреждения: Матич, 70 - Мустафи, 23

"Челси" взял убедительный реванш у "Арсенала" за сентябрьские 0-3 на "Эмирейтс" и свёл интригу в борьбе за чемпионство к минимуму. Голы Алонсо, Азара и Фабрегаса довели преимущество синих над ближайшими преследователями в турнирной таблице до 12-и очков.Очередной футбольный уикенд в Англии начался со старинного лондонского дерби. В 160-ый раз в рамках чемпионата страны между собой встретились "Челси" и "Арсенал". Хозяева, проиграв в первом круге 0-3 именно канонирам, изменили схему на 3-4-3 с вернувшимся Давидом Луизом и передвинувшимся на место центрального защитника Сесаром Аспиликуэтой, выдали умопомрачительный отрезок сезона и перед сегодняшней игрой оторвались от ближайших преследователей в лице "Тоттенхэма" и "Арсенала" на 9 очков. Учитывая, что после сегодняшней встречи синим предстоит вполне удобоваримый календарь, состоящий из таких соперников, как "Бёрнли", "Суонси", "Вест Хэм", "Уотфорд", "Сток Сити" и "Кристал Пэлас", сегодняшний реванш над подопечными Венгера, наблюдавшего за игрой не со скамейки, а с трибуны "Стэмфорд Бридж" из-за дисквалификации, означал практически полное угасание главной интриги этого сезона.Домашняя серия из 10-и побед подряд во всех турнирах делала "Челси" явным фаворитом в этом дерби. Разговоры о переходе Косты в Китай пресекаются на корню, и Диего вновь предстаёт во всей красе. У Конте есть выбор в инсайдной зоне: бразило-испанцу могут помогать как бразилец Виллиан, так и испанец Педро. На сей раз тренерский штаб предпочёл последнего. У гостей с глубиной состава не всё так гладко. В центре поля недоступны ни Джака, ни Рэмзи, ни Эль-Ненни, ни Касорла. Коклен вынужден отдуваться за пятерых, смотря, как рядом носятся скоростные поезда в лице Окслейда-Чемберлена, Уолкотта, Санчеса и Ивоби. "Арсенал" не воспользовался осечкой "Челси" в прошлом туре, уступив дома "Уотфорду" - это стало первой неудачей с середины декабря, когда канониры дважды подряд уступили в гостях "Эвертону" и "Манчестер Сити".Заявку на то, чтобы организовать такую минисерию для соперника и сегодня, синие сделали быстро. Под чутким взором завершившего намедни карьеру Фрэнка Лэмпарда, лучшего футболиста в истории "Челси", по мнению Джона Терри, со здоровенного баннера ещё один совсем не чужой "Челси" футболист Петр Чех был самым ближним зрителем, наблюдавшим за ударом Косты в перекладину. С добиванием непонятно как оказавшегося в самой гуще событий Маркоса Алонсо голкипер справиться также не смог. Испанец одним прыжком открыл счёт в матче и нокаутировал соотечественника Эктора Бельерина, который вскоре был вынужден покинуть поле, несмотря на оперативную помощь врачей.Довольно быстрое изменение счёта не смогло растормошить "Арсенал". Короткие перепасовки в центре поля в касание не несли опасности для лучшей защиты английской премьер-лиги в этом сезоне. А вот у противоположных ворот оставалось жарко. Диего Коста тревожил сетку ворот с внешней стороны после хлёсткого удара в ближний угол, забирался в офсайд, жадничал с последней передачей на Педро, маячившего один-одинёшенек перед воротами Чеха. Но все эти действия смотрелись всё равно мощно на фоне пропавшей атаки канониров. Самым опасным действием у ворот Куртуа стало подключение и мощный удар в упор от Начо Монреаля - бельгиец эффектно перевёл мяч на угловой удар. Неудивительно, что на перерыв подопечные Конте ушли в рабочем, но приподнятом расположении духа. Никаких предпосылок на переворот игры в тайме втором видно не было, и хмурый Венгер заранее покинул своё место на трибуне, чтобы успеть сказать "пару ласковых" своей команде, на глазах теряющей последние шансы на то, чтобы остаться в чемпионской гонке.Замен, правда, француз не сделал. Решил подождать-посмотреть, что будет, всё-таки одна вынужденная уже была в первом тайме. На глазах мастера таких заминок Леонида Слуцкого, сидящего неподалёку от Романа Абрамовича, "Арсенал" получил ещё один гол в свои ворота. Азар принял мяч в центральном круге, оттёр от себя Косьелни и Коклена, добежал до чужой штрафной, обыграл успевшего вернуться в оборону француза ещё раз и незамысловатым ударом завершил прекрасный сольный проход.Нацепившим шапки-невидимки Озилу и Санчесу бросились помогать Жиру и Уэлбек, но спохватились канониры слишком поздно. Противостоял им уже не тот соперник, что был в поисках лучшей игры 24-го сентября прошлого года. После той неудачи синие в 15-и матчах премьер-лиги из 17-и одержали победы, и сегодня случилась 16-ая. Напоследок команды обменялись забитыми мячами вышедших на замену футболистов. Фабрегас, бывший футболист "Арсенала" успел огорчить Чеха, бывшего футболиста "Челси", выбежавшего из ворот в борьбе с Диего Костой. Жиру забил головой гол престижа уже в добавленное время. Вот последние корректировки в статистике, ни в коем случае не влияющие на итоговый результат и ощущения от матча. Сможет ли Венгер сделать правильные выводы после этого поражения? Такие, какие удались Антонио Конте после сентябрьской неудачи с этим же соперником. По крайней мере, ещё только начало февраля, хотя кажется, что ничто не помешает итальянцу уже в свой первый сезон покорить британские острова.