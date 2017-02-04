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Бускетс, Иньеста и Динь не сыграют против "Атлетика"

Футболисты "Барселоны" Серхио Бускетс, Андрес Иньеста и Люка Динь не примут участие в матче своей команды против "Атлетика", сообщает AS.

Игроки вернутся в общую группу перед встречей с "Атлетико" в рамках Кубка Короля.
Теги: Бускетс Иньеста Барселона Атлетик
Сегодня, 17:51
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