Бускетс, Иньеста и Динь не сыграют против "Атлетика"

Футболисты "Барселоны" Серхио Бускетс, Андрес Иньеста и Люка Динь не примут участие в матче своей команды против "Атлетика", сообщает AS.



Игроки вернутся в общую группу перед встречей с "Атлетико" в рамках Кубка Короля.