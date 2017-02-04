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Эден Азар: всегда хорошо забивать красивые голы

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (3:1) в 24-м туре Премьер-лиги.

"Всегда хорошо забивать красивые голы. Я наслаждался игрой. Мы забили три прекрасных гола такой сильной команде. Мы заслужили победу в этом матче", - цитирует Азара ВВС.
Теги: Азар Арсенал Челси
Сегодня, 18:10
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