Эден Азар: всегда хорошо забивать красивые голы

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (3:1) в 24-м туре Премьер-лиги.



"Всегда хорошо забивать красивые голы. Я наслаждался игрой. Мы забили три прекрасных гола такой сильной команде. Мы заслужили победу в этом матче", - цитирует Азара ВВС.