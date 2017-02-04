"Арсенал" проиграл четыре раза в девяти последних матчах в рамках АПЛ

Лондонский "Арсенал" потерпел четвертое поражение в девяти последних встречах. Напомним, сегодня подопечные Арсена Венгера уступили "Челси" со счетом 1:3.



Как сообщает портал OptaJoe, "канониры" проигрывали столько же в предыдущих 35 встречах.