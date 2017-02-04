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Гэри Кэхилл: знали, что победа над "Арсеналом" нам очень важна

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (3:1) в 24-м туре Премьер-лиги.

"Мы одержали фантастическую победу. Это футбол, мы сделали на поле все правильно. Когда мы проиграли прошлый матч "Арсеналу", я был крайне недовольным. Тот результат добавил нам много желания. Мы играли дома, мы знали, что победа нам очень важна", - цитирует Кэхилла Sky Sports.
Теги: Арсенал Челси
Сегодня, 18:23
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это да,команда отыграла на blush пять с плюсом!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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