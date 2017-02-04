Гэри Кэхилл: знали, что победа над "Арсеналом" нам очень важна

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл прокомментировал победу своей команды в матче против "Арсенала" (3:1) в 24-м туре Премьер-лиги.



"Мы одержали фантастическую победу. Это футбол, мы сделали на поле все правильно. Когда мы проиграли прошлый матч "Арсеналу", я был крайне недовольным. Тот результат добавил нам много желания. Мы играли дома, мы знали, что победа нам очень важна", - цитирует Кэхилла Sky Sports.