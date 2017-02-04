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"Оренбург" потерпел поражение от "Словацко"

Товарищеский матч

"Оренбург" – "Словацко" – 2:3 (1:0)

Голы: Саная, 5 (1:0). Гавлик, 33 (1:1). Навратил, 52 (1:2). Навратил, 74 (1:3). Шогенов, 78 – с пенальти (2:0).
Теги: Оренбург
Сегодня, 18:59
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