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Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
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Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал трансферные операции, которые "армейцы" совершили в зимний дозаявочный период.
- Об уходе Ласина Траоре в "Спортинг" (Хихон):
С этим игроком мы были знакомы по "Кубани" и "Анжи", но там он показывал совсем другой футбол. Видимо, ЦСКА, арендуя Траоре у "Монако", рассчитывал, что игрок продолжит выступать на хорошем уровне в чемпионате России, однако, выяснилось, что в Европе форвард растерял свои лучшие качества и приехал в ЦСКА не в лучшем физическом состоянии.
В связи с перечисленными факторами в ЦСКА Траоре себя в полной мере не проявил. Да, были отдельные игры, где он выделялся, помогал команде, но болельщики и тренеры наверняка ждали от него большего. Если приняли решение расторгнуть его аренду, значит, Траоре не заслужил места в ЦСКА.
Селюк сказал, что Траоре вошёл в историю ЦСКА? Всяк кулик своё болото хвалит. Естественно, агент игрока будет нахваливать своего клиента, вряд ли Селюка кто-то в этом может упрекнуть. Однако его мнение расходится с мнением болельщиков и тренеров. Расходится ли с моим мнением? На твёрдую "троечку" он наиграл, но все, в том числе и я, ждали от него большего, вспоминая его игру в чемпионате России в прошлые годы. Не просто же так он перешёл в "Эвертон".
- О продаже Карлоса Страндберга в "Брюгге":
Если рассуждать со стороны, есть ощущение, что он бы ещё мог помочь команде. По игре он смотрелся сильнее Траоре, но почему он не получал своих шансов... у меня нет ответа.
- О возвращении Витинью:
Бразилец - самое дорогое приобретение в истории ЦСКА, а клуб просто так большие суммы не тратит. Была надежда, что свой талант он раскроет в "армейском" клубе, но случился конфуз, к игре за пределами родины он оказался не готов. Возможно, аренда в Бразилии изменила его, сделала его сильнее. В составе ЦСКА выступали сильные бразильские игроки: Вагнер Лав, Даниэль Карвалью, Дуду, Жо... хотелось бы, чтобы Витинью присоединился к этому же списку.
- О возвращении Виктора Васина:
На этом настоял Виктор Гончаренко, который полгода работал с игроком в "Уфе". Ничего плохого в возвращении игрока не вижу: игрок знаком с требованиями тренера, а тренер знает возможности игрока. Кроме того, у ЦСКА стали появляться проблемы в обороне, которые если на внутренней арене мало заметны, то на международной - сильно сказываются. Возраст братьев Березуцких и Сергея Игнашевича своё берёт. Вот если бы Леонид Слуцкий не боялся проводить ротацию состава, доверяя Васину и Никите Чернову (который в сборную получил вызов, не разу не сыграв за ЦСКА, а позже отправился в "Енисей"), возможно, Березуцкие и Игнашевич сегодня чувствовали бы себя посвежее, а у команды было бы побольше очков.
- О возвращении Аарона Оланаре:
Честно говоря, человек после тяжёлой травмы, полученной в ЦСКА, на поле больше не выходил. Думаю, следовало сначала подписать с Оланаре контракт на полгода, а дальше принимать решение о необходимости полноценного соглашения.
- Об уходе Ласина Траоре в "Спортинг" (Хихон):
С этим игроком мы были знакомы по "Кубани" и "Анжи", но там он показывал совсем другой футбол. Видимо, ЦСКА, арендуя Траоре у "Монако", рассчитывал, что игрок продолжит выступать на хорошем уровне в чемпионате России, однако, выяснилось, что в Европе форвард растерял свои лучшие качества и приехал в ЦСКА не в лучшем физическом состоянии.
В связи с перечисленными факторами в ЦСКА Траоре себя в полной мере не проявил. Да, были отдельные игры, где он выделялся, помогал команде, но болельщики и тренеры наверняка ждали от него большего. Если приняли решение расторгнуть его аренду, значит, Траоре не заслужил места в ЦСКА.
Селюк сказал, что Траоре вошёл в историю ЦСКА? Всяк кулик своё болото хвалит. Естественно, агент игрока будет нахваливать своего клиента, вряд ли Селюка кто-то в этом может упрекнуть. Однако его мнение расходится с мнением болельщиков и тренеров. Расходится ли с моим мнением? На твёрдую "троечку" он наиграл, но все, в том числе и я, ждали от него большего, вспоминая его игру в чемпионате России в прошлые годы. Не просто же так он перешёл в "Эвертон".
- О продаже Карлоса Страндберга в "Брюгге":
Если рассуждать со стороны, есть ощущение, что он бы ещё мог помочь команде. По игре он смотрелся сильнее Траоре, но почему он не получал своих шансов... у меня нет ответа.
- О возвращении Витинью:
Бразилец - самое дорогое приобретение в истории ЦСКА, а клуб просто так большие суммы не тратит. Была надежда, что свой талант он раскроет в "армейском" клубе, но случился конфуз, к игре за пределами родины он оказался не готов. Возможно, аренда в Бразилии изменила его, сделала его сильнее. В составе ЦСКА выступали сильные бразильские игроки: Вагнер Лав, Даниэль Карвалью, Дуду, Жо... хотелось бы, чтобы Витинью присоединился к этому же списку.
- О возвращении Виктора Васина:
На этом настоял Виктор Гончаренко, который полгода работал с игроком в "Уфе". Ничего плохого в возвращении игрока не вижу: игрок знаком с требованиями тренера, а тренер знает возможности игрока. Кроме того, у ЦСКА стали появляться проблемы в обороне, которые если на внутренней арене мало заметны, то на международной - сильно сказываются. Возраст братьев Березуцких и Сергея Игнашевича своё берёт. Вот если бы Леонид Слуцкий не боялся проводить ротацию состава, доверяя Васину и Никите Чернову (который в сборную получил вызов, не разу не сыграв за ЦСКА, а позже отправился в "Енисей"), возможно, Березуцкие и Игнашевич сегодня чувствовали бы себя посвежее, а у команды было бы побольше очков.
- О возвращении Аарона Оланаре:
Честно говоря, человек после тяжёлой травмы, полученной в ЦСКА, на поле больше не выходил. Думаю, следовало сначала подписать с Оланаре контракт на полгода, а дальше принимать решение о необходимости полноценного соглашения.
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