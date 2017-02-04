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Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков

Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал трансферные операции, которые "армейцы" совершили в зимний дозаявочный период.

- Об уходе Ласина Траоре в "Спортинг" (Хихон):

С этим игроком мы были знакомы по "Кубани" и "Анжи", но там он показывал совсем другой футбол. Видимо, ЦСКА, арендуя Траоре у "Монако", рассчитывал, что игрок продолжит выступать на хорошем уровне в чемпионате России, однако, выяснилось, что в Европе форвард растерял свои лучшие качества и приехал в ЦСКА не в лучшем физическом состоянии.

В связи с перечисленными факторами в ЦСКА Траоре себя в полной мере не проявил. Да, были отдельные игры, где он выделялся, помогал команде, но болельщики и тренеры наверняка ждали от него большего. Если приняли решение расторгнуть его аренду, значит, Траоре не заслужил места в ЦСКА.

Селюк сказал, что Траоре вошёл в историю ЦСКА? Всяк кулик своё болото хвалит. Естественно, агент игрока будет нахваливать своего клиента, вряд ли Селюка кто-то в этом может упрекнуть. Однако его мнение расходится с мнением болельщиков и тренеров. Расходится ли с моим мнением? На твёрдую "троечку" он наиграл, но все, в том числе и я, ждали от него большего, вспоминая его игру в чемпионате России в прошлые годы. Не просто же так он перешёл в "Эвертон".

- О продаже Карлоса Страндберга в "Брюгге":

Если рассуждать со стороны, есть ощущение, что он бы ещё мог помочь команде. По игре он смотрелся сильнее Траоре, но почему он не получал своих шансов... у меня нет ответа.

- О возвращении Витинью:

Бразилец - самое дорогое приобретение в истории ЦСКА, а клуб просто так большие суммы не тратит. Была надежда, что свой талант он раскроет в "армейском" клубе, но случился конфуз, к игре за пределами родины он оказался не готов. Возможно, аренда в Бразилии изменила его, сделала его сильнее. В составе ЦСКА выступали сильные бразильские игроки: Вагнер Лав, Даниэль Карвалью, Дуду, Жо... хотелось бы, чтобы Витинью присоединился к этому же списку.

- О возвращении Виктора Васина:

На этом настоял Виктор Гончаренко, который полгода работал с игроком в "Уфе". Ничего плохого в возвращении игрока не вижу: игрок знаком с требованиями тренера, а тренер знает возможности игрока. Кроме того, у ЦСКА стали появляться проблемы в обороне, которые если на внутренней арене мало заметны, то на международной - сильно сказываются. Возраст братьев Березуцких и Сергея Игнашевича своё берёт. Вот если бы Леонид Слуцкий не боялся проводить ротацию состава, доверяя Васину и Никите Чернову (который в сборную получил вызов, не разу не сыграв за ЦСКА, а позже отправился в "Енисей"), возможно, Березуцкие и Игнашевич сегодня чувствовали бы себя посвежее, а у команды было бы побольше очков.

- О возвращении Аарона Оланаре:

Честно говоря, человек после тяжёлой травмы, полученной в ЦСКА, на поле больше не выходил. Думаю, следовало сначала подписать с Оланаре контракт на полгода, а дальше принимать решение о необходимости полноценного соглашения.
Теги: Масалитин ЦСКА Слуцкий Траоре Витиньо Оланаре
Сегодня, 19:45
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22
(1)
№22 Написал: Волжанин (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
У Слуцкого стояла задача выигрывать ЧР, что он с успехом и делал, несмотря даже на то, что ему два последних сезона не покупали игроков.
Регистрация: 6.05.2015
№21 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
поздняк метаться. Гончаренко уже вертанул вашу карреру на болте с нарезкой. Как и Витя Васин, и наш Ткачёв вместе с Крыльями вас четырежды вертанул

Спартаковские игроки и тренеры во многих командах РФПЛ,так вот знай,любитель резьб, где проигрывает Цска, это мясной кукан тебе въезжает в какарик,нарезает твою резьбу,а потом срывает joy
Регистрация: 1.02.2017
№20 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:30) #
  • +1
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Как можно брать в аренду свободного агента? Вот такие, блин, "эксперты"...
Регистрация: 26.01.2007
№19 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Цитата: FCSKA
ОН ХОРОШИЙ БЫЛ НАП

я о Лёне вабче-то

НЕ ПОНЯЛ... ИЗВИНИ
Регистрация: 20.10.2012
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FCSKA
ОН ХОРОШИЙ БЫЛ НАП

я о Лёне вабче-то


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
сцыкло он просто

ОН ХОРОШИЙ БЫЛ НАП- ТИПО ТАРАСОВА ИЗ ДНЕПРА...БЫСТРЫЙ И С ТЕХНИКОЙ...ВРЕМЯ НЕ ЕГО БЫЛО
Регистрация: 20.10.2012
№16 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
сцыкло он просто


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№15 Написал: -Ritter- (Сегодня, 20:20) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
поздняк метаться. Гончаренко уже вертанул вашу карреру на болте с нарезкой. Как и Витя Васин, и наш Ткачёв вместе с Крыльями вас четырежды вертанул laughing
Регистрация: 22.01.2017
№14 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:18) #
  • 0
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Профессионально ответил на все вопросы,что касается Слуцкого по поводу ротации,у него суть такая ,а что скажет ...по Грибоедову ... графиня Софья Алексевна,а если честно как в анекдоте,мальчик сыт.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№13 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:52) #0 (0)


online
Болеет за:
«Спартак»

Слуцкий не любит слово «ротация»


ТИПА СПОРТСМЕН- НИКОГДА НЕ ЖЕЛЕЛИ НАС, А В ПИЗДИЛОВКУ-В БОИ-КАЖДЫЙ РАЗ. У ФУТБОЛИСТОВ ГРАФИК БОЛЕЕ МЯГКИЙ, ОНИ БЫЛИ ПРИВИЛИГИРОВАНЫ. ЧТО ТАМ ИМ ПЛАКАТСЯ- ИГРАЙ ПЛЯТЬ И ВСЕ МЕДАЛИ ТВОИ
Регистрация: 20.10.2012
№12 Написал: penser (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Не проводил ротации, вот в результате его и РОТИРОВАЛИ.
Регистрация: 16.05.2016
№11 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
-Ritter-
в дерби шлифанет ваша ганчаренко
Регистрация: 1.02.2017
№10 Написал: Fen (Сегодня, 20:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Оланаре ж как свободный агент пришел? Думаю, предложение о тестовом полугодии не устроило бы ни одну из сторон.
Регистрация: 14.08.2015
№9 Написал: -Ritter- (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Цитата: golden Axe
ротацию у Гончаренко отчпоканный им спартак делал
Регистрация: 22.01.2017
№8 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
На счёт Странберга согласен полностью . Ему надо было больше давать играть . Он лучше Траоре смотрелся .
Регистрация: 23.09.2016
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:05) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
ротацию у Слуцкого отчпоканный им Ганчаренко делал
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: -Ritter- (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
golden Axe,
ротацию у Слуцкого отчпоканный им спартак постоянно делал
Регистрация: 22.01.2017
№5 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий не любит слово «ротация»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему армейцы заранее прибыли на Кипр перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Анортосисом».
«На мой взгляд, выезжать на международные матчи лишь за сутки не совсем правильно. День перед игрой обычно получается довольно насыщенным: тренировка, пресс-конференция, теоретическое занятие проводятся в обязательном порядке. Если к этому добавить еще и длительный перелет, будет уже слишком.

Мне, честно говоря, не нравится слово «ротация». Перед каждой игрой мы выбираем футболистов, которые, на наш взгляд, максимально готовы к матчу. А отношение к ответному поединку с киприотами у нас самое что ни на есть серьезное.

Хонда, пропустивший предыдущий матч из-за небольшой травмы, на выезде вполне может выйти с первых минут.

Мы — российский клуб и представляем страну на международной арене, поэтому, конечно, учитываем задачу принести евроочки в российскую копилку», — приводит слова Слуцкого Bobsoccer.ru. smile
Регистрация: 1.02.2017
№4 Написал: -Ritter- (Сегодня, 19:52) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Аналитег Масалитин давным-давно не имеет никакого отношения к ЦСКА и вообще к футболу. Его даже на ветеранские матчи не приглашают, потому что никто он и звать его никак
Регистрация: 22.01.2017
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (4)

Где-то соглашусь.... А Слуцкий последний год-полтора вообще боялся.....
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:51) #
  • +3
  •  (3)

какая ротация? не всегда 15 человек набиралось....


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№1 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 19:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
а может и меньше....
Регистрация: 25.09.2016
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