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19:45
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16:35
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13:49
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"Эвертон" разгромил "Борнмут", Лукаку забил четыре гола
В матче 24-го тура чемпионата Англии "Эвертон" одержал победу над "Борнмутом" - 6:3.
Чемпионат Англии
24 тур
"Эвертон" - "Борнмут" 6:3
Голы: Лукаку, 1, Маккарти, 23, Лукаку, 29, Кинг, 59, 70, Лукаку, 83, 84, Артер, 90, Баркли, 90+4
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Барри (Холгейт, 80), Баркли, Шнейдерлен, Маккарти (Дэвис, 61), Лукаку, Лукман (Миральяс, 71)
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис (Смит, 46), Мингс, Кук, Гослинг (Айб, 46), Сурман, Фрейзер, Артер, Уилшир, Пью (Афобе, 83), Кинг
Предупреждения: Артер, 14, Шнейдерлен, 49, Бласкес, 74, Дэвис, 76
"Кристал Пэлас" - "Сандерленд" 0:4
Голы: Коне, 10, Ндонг, 43, Дефо, 45+1, 45+3
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Анхольт, Томкинс, Делейни (Таунсенд, 46), Данн, Заха, Макартур (Реми, 62), Кабай (Ледли, 27), Панчеон, Бентеке
"Сандерленд": Манноне, Джонс, Овьедо, Коне, О'Ши (Лескотт, 57), Денайер, Ндонг, Ларссон, Янузай (Пинар, 78), Родуэлл (Гибсон, 52), Дефо
Предупреждения: Ларссон, 6, Янузай, 31, Заха, 33, Уорд, 66, Коне, 71, Панчеон, 84
"Вест Бромвич Альбион" - "Сток Сити" 1:0
Голы: Моррисон, 6
"Вест Бромвич": Фостер - Маколи, Доусон, Ньом, Брант - Флетчер, Ливермор, Моррисон, (Филд, 89), Шадли, (Макклин, 65), Филлипс, (Робсон-Кану, 87), - Рондон.
"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Бардсли, Мартинс Инди - Уэлан, Адам, (Бераино, 58), Аллен, Афеллай, (Нгой, 69), Арнаутович - Крауч, (Диуф, 58).
Предупреждения: Арнаутович, 30, Филлипс, 60, Фостер, 66, Инди, 90
Чемпионат Англии
24 тур
"Эвертон" - "Борнмут" 6:3
Голы: Лукаку, 1, Маккарти, 23, Лукаку, 29, Кинг, 59, 70, Лукаку, 83, 84, Артер, 90, Баркли, 90+4
"Эвертон": Бласкес, Коулман, Бэйнс, Мори, Уильямс, Барри (Холгейт, 80), Баркли, Шнейдерлен, Маккарти (Дэвис, 61), Лукаку, Лукман (Миральяс, 71)
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис (Смит, 46), Мингс, Кук, Гослинг (Айб, 46), Сурман, Фрейзер, Артер, Уилшир, Пью (Афобе, 83), Кинг
Предупреждения: Артер, 14, Шнейдерлен, 49, Бласкес, 74, Дэвис, 76
"Кристал Пэлас" - "Сандерленд" 0:4
Голы: Коне, 10, Ндонг, 43, Дефо, 45+1, 45+3
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Анхольт, Томкинс, Делейни (Таунсенд, 46), Данн, Заха, Макартур (Реми, 62), Кабай (Ледли, 27), Панчеон, Бентеке
"Сандерленд": Манноне, Джонс, Овьедо, Коне, О'Ши (Лескотт, 57), Денайер, Ндонг, Ларссон, Янузай (Пинар, 78), Родуэлл (Гибсон, 52), Дефо
Предупреждения: Ларссон, 6, Янузай, 31, Заха, 33, Уорд, 66, Коне, 71, Панчеон, 84
"Вест Бромвич Альбион" - "Сток Сити" 1:0
Голы: Моррисон, 6
"Вест Бромвич": Фостер - Маколи, Доусон, Ньом, Брант - Флетчер, Ливермор, Моррисон, (Филд, 89), Шадли, (Макклин, 65), Филлипс, (Робсон-Кану, 87), - Рондон.
"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Бардсли, Мартинс Инди - Уэлан, Адам, (Бераино, 58), Аллен, Афеллай, (Нгой, 69), Арнаутович - Крауч, (Диуф, 58).
Предупреждения: Арнаутович, 30, Филлипс, 60, Фостер, 66, Инди, 90
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