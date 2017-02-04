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"Халл" обыграл "Ливерпуль", Ньясс забил первый гол в АПЛ

"Халл" сенсационно обыграл "Ливерпуль" в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

24 тур

"Халл Сити" - "Ливерпуль" 2:0

Голы: Ндиайе, 44, Ниасс, 84

"Халл Сити": Якупович - Магуайр, Доусон, Робертсон, Эльабделлауи - Ндиайе, Эвандро, (Тимон, 62), Клукас, Хаддлстоун, Гросицки, (Мейллер, 80), - Эрнандес, (Ниасс, 65).

"Ливерпуль": Миньоле - Милнер, (Морено, 83), Матип, Клайн - Коутиньо, Лаллана, (Ориги, 83), Фирмино, Джан, (Старридж, 67), Мане - Лейва, Хендерсон.

Предупреждения: Магир, 27, Милнер, 40, Тимон, 74
Теги: Халл Сити Ливерпуль
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
все по делу..Ливерпуль не тянет чуть-чуть.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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