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19:45
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
16:35
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
13:49
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
"Халл" обыграл "Ливерпуль", Ньясс забил первый гол в АПЛ
"Халл" сенсационно обыграл "Ливерпуль" в матче 24-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
24 тур
"Халл Сити" - "Ливерпуль" 2:0
Голы: Ндиайе, 44, Ниасс, 84
"Халл Сити": Якупович - Магуайр, Доусон, Робертсон, Эльабделлауи - Ндиайе, Эвандро, (Тимон, 62), Клукас, Хаддлстоун, Гросицки, (Мейллер, 80), - Эрнандес, (Ниасс, 65).
"Ливерпуль": Миньоле - Милнер, (Морено, 83), Матип, Клайн - Коутиньо, Лаллана, (Ориги, 83), Фирмино, Джан, (Старридж, 67), Мане - Лейва, Хендерсон.
Предупреждения: Магир, 27, Милнер, 40, Тимон, 74
Чемпионат Англии
24 тур
"Халл Сити" - "Ливерпуль" 2:0
Голы: Ндиайе, 44, Ниасс, 84
"Халл Сити": Якупович - Магуайр, Доусон, Робертсон, Эльабделлауи - Ндиайе, Эвандро, (Тимон, 62), Клукас, Хаддлстоун, Гросицки, (Мейллер, 80), - Эрнандес, (Ниасс, 65).
"Ливерпуль": Миньоле - Милнер, (Морено, 83), Матип, Клайн - Коутиньо, Лаллана, (Ориги, 83), Фирмино, Джан, (Старридж, 67), Мане - Лейва, Хендерсон.
Предупреждения: Магир, 27, Милнер, 40, Тимон, 74
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