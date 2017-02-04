Арсен Венгер: второй гол от "Челси" нас убил

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о матче против "Челси" (1:3) в 24-м туре чемпионата Англии.



"Когда забивался первый гол, был фол со стороны игрока "Челси". Это стопроцентное нарушение правил. Свои моменты в первом тайме мы не реализовал. Второй гол от "Челси" нас убил. Соперник был хорошо организован, здорово играл на контратаках. Индивидуально некоторые футболисты сыграли ниже своих возможностей", - цитирует Венгера ВВС.