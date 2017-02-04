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Контрольный матч "Анжи" и "Элязыгспора" был прерван из-за потасовки между игроками
Махачкалинский "Анжи" не доиграл контрольный матч против "Элязыгспора" из-за потасовки футболистов, сообщает официальный твиттер клуба. Игра была остановлена в первом тайме.
"После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники, как по команде, набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных "Элязыгспора". Главный тренер "Анжи" принял решение увести команду в раздевалку.
Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. Мы сожалеем, что работа, запланированная тренерским штабом на сегодня, не могла быть доведена до конца из-за поведения соперника", — говорится в сообщении махачкалинцев.
"После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники, как по команде, набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных "Элязыгспора". Главный тренер "Анжи" принял решение увести команду в раздевалку.
Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. Мы сожалеем, что работа, запланированная тренерским штабом на сегодня, не могла быть доведена до конца из-за поведения соперника", — говорится в сообщении махачкалинцев.
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