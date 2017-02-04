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Контрольный матч "Анжи" и "Элязыгспора" был прерван из-за потасовки между игроками

Махачкалинский "Анжи" не доиграл контрольный матч против "Элязыгспора" из-за потасовки футболистов, сообщает официальный твиттер клуба. Игра была остановлена в первом тайме.

"После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники, как по команде, набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных "Элязыгспора". Главный тренер "Анжи" принял решение увести команду в раздевалку.

Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. Мы сожалеем, что работа, запланированная тренерским штабом на сегодня, не могла быть доведена до конца из-за поведения соперника", — говорится в сообщении махачкалинцев.
Теги: Анжи
Сегодня, 20:44
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(0)
№5 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Матчи между Турками и Дагестанцами

А что? Ладно, если б турки с греками. А мусульманам-то что делить? Нет, я реально не понимаю. Может, там причина какая есть?


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№4 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Матчи между Турками и Дагестанцами тем более на сборах это пороховая бочка,кто утверждал такие матчи очень не умный человек.

или большая сволочь
Регистрация: 1.02.2015
№3 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 21:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Анжи»
Проигрывать тоже надо уметь)
Регистрация: 19.03.2013
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 20:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
ДЭТИ ГОР...
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:50) #
  • +3
  •  (3)

Матчи между Турками и Дагестанцами тем более на сборах это пороховая бочка,кто утверждал такие матчи очень не умный человек.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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