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Дубль Фалькао помог "Монако" переиграть "Ниццу"

"Монако" переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

23 тур

"Монако" - "Ницца" 3:0

Гол: Жермен, 48, Фалькао, 60, 81

"Монако": Субашич, Жемерсон, Менди, Глик, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Силва (Дирар, 88), Лемар, Жермен (Моутинью, 77), Фалькао (Мбаппе, 90)

"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Сарр (Беланда, 64), Бонфим, Байсс, Сиприен, Сери, Эйссерик, Балотелли, Плеа

Предупреждения: Сери, 14, Жемерсон, 57
Теги: Монако Ницца
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