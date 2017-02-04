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19:45
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
Валерий Масалитин: если бы Слуцкий не боялся проводить ротацию, то у ЦСКА, вероятно, было бы больше очков (22)
17:37
В Лондоне +12 (1)
В Лондоне +12 (1)
16:35
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
Сергей Прядкин: беспокойства, что "Томь" снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем, нет
13:49
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом (24)
Дубль Фалькао помог "Монако" переиграть "Ниццу"
"Монако" переиграл "Ниццу" в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
23 тур
"Монако" - "Ницца" 3:0
Гол: Жермен, 48, Фалькао, 60, 81
"Монако": Субашич, Жемерсон, Менди, Глик, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Силва (Дирар, 88), Лемар, Жермен (Моутинью, 77), Фалькао (Мбаппе, 90)
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Сарр (Беланда, 64), Бонфим, Байсс, Сиприен, Сери, Эйссерик, Балотелли, Плеа
Предупреждения: Сери, 14, Жемерсон, 57
Чемпионат Франции
23 тур
"Монако" - "Ницца" 3:0
Гол: Жермен, 48, Фалькао, 60, 81
"Монако": Субашич, Жемерсон, Менди, Глик, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Силва (Дирар, 88), Лемар, Жермен (Моутинью, 77), Фалькао (Мбаппе, 90)
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао, Сарр (Беланда, 64), Бонфим, Байсс, Сиприен, Сери, Эйссерик, Балотелли, Плеа
Предупреждения: Сери, 14, Жемерсон, 57
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