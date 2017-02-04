Алекс Сандро: "Интер" - это команда, которую мы уважаем, но должны победить

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Интера".



"Интер" - это команда, которую мы уважаем. Но мы должны победить в матче. Вне зависимости от наших прошлых успехов, наша цель в матче - это победа. Мы сделаем все возможное, чтобы получить три очка", - цитирует Сандро TMW.