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Алекс Сандро: "Интер" - это команда, которую мы уважаем, но должны победить

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Интера".

"Интер" - это команда, которую мы уважаем. Но мы должны победить в матче. Вне зависимости от наших прошлых успехов, наша цель в матче - это победа. Мы сделаем все возможное, чтобы получить три очка", - цитирует Сандро TMW.
Теги: Интер Ювентус Сандро
Сегодня, 21:17
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