Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Кириченко: я надеюсь, "Ростов" пройдет "Спарту" в Лиге Европы

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал о подготовке к весенней части чемпионата.

– "Ростову" в феврале предстоят матчи Лиги Европы с чешской "Спартой". Что Вы от них ждете?

– Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдем в 1/8 финала Лиги Европы. Но поверьте, это будут очень тяжелые игры. Пражская «Спарта» – один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки – знаменитый Томаш Росицки, наш бывший "армеец" Слава Караваев, вратарь Марек Штех – голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской премьер-лиге, - цитирует Кириченко Footballufo.ru.
Теги: Кириченко Спарта Ростов
Сегодня, 16:17
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: скептик (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Да мы то верим , что игры будут тяжелыми .И сомневаемся . что с такой политикой, когда всех распродаем , но никого не приобретаем , сможем чего то добиться
Регистрация: 26.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.