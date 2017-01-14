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Дмитрий Кириченко: я надеюсь, "Ростов" пройдет "Спарту" в Лиге Европы
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал о подготовке к весенней части чемпионата.
– "Ростову" в феврале предстоят матчи Лиги Европы с чешской "Спартой". Что Вы от них ждете?
– Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдем в 1/8 финала Лиги Европы. Но поверьте, это будут очень тяжелые игры. Пражская «Спарта» – один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки – знаменитый Томаш Росицки, наш бывший "армеец" Слава Караваев, вратарь Марек Штех – голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской премьер-лиге, - цитирует Кириченко Footballufo.ru.
– "Ростову" в феврале предстоят матчи Лиги Европы с чешской "Спартой". Что Вы от них ждете?
– Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдем в 1/8 финала Лиги Европы. Но поверьте, это будут очень тяжелые игры. Пражская «Спарта» – один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки – знаменитый Томаш Росицки, наш бывший "армеец" Слава Караваев, вратарь Марек Штех – голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской премьер-лиге, - цитирует Кириченко Footballufo.ru.
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