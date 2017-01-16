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"Зенит" начал продажу билетов на матч ЛЕ с "Андерлехтом"

"Зенит" начал продажу билетов на ответный домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта", сообщает официальный сайт клуба.

Минимальная цена билета составляет 500 рублей - места за воротами, билеты на центральную трибуну стоят от 1200 до 1500 рублей. Попасть на VIP-места можно будет за 1800-2000 рублей.
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 17:17
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