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Источник: Массимо Каррера действительно заинтересован в Фернандесе, но ЦСКА его не отпустит (14)
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Болельщики "Ростова" смогут купить билет на гостевой матч со "Спартой" за 15 евро
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Спарта" - "Ростов" состоится в городе Прага 23 февраля, в 21:05 по местному времени (в 23:05 по Москве).
Секторы для болельщиков команды гостей – D91-94, H85-86. Общая вместимость гостевых секторов составляет 1029 мест. Стоимость билета – 15 евро.
ФК "Ростов"
Секторы для болельщиков команды гостей – D91-94, H85-86. Общая вместимость гостевых секторов составляет 1029 мест. Стоимость билета – 15 евро.
ФК "Ростов"
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