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Джанлуиджи Буффон: рад провести 600-й матч за "Ювентус"

Голкипер "Ювентуса" и капитан Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с "Миланом", который станет для него 600-м в футболке "старой синьоры".

"Завтра я проведу 600-й матч за "Ювентус"? Рад, что кто-то все это считает, но это не последняя моя игра. Я определенно счастлив. Мотивация остается прежней, я так же хочу побеждать. Мы уважаем соперника, на "Сан-Сиро" в этом сезоне мы уже оступились. Что касается "Ювентуса", мне нравится быть частью большой команды", — цитирует Буффона официальный сайт итальянского клуба.

"Газета.ру"
Теги: Буффон Ювентус
Сегодня, 20:20
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№3 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
А могло бы Юве еще в 2010 купить самого Рекордсмена! laughing


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And enterprises of great pitch and moment. With this regard their currents turn awry. And lose the name of action.
Регистрация: 18.12.2016
№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чудовищный Буффонище!(с)Черданцев


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 20:55) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Феноменально!


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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