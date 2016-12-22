Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
22:46
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (2)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы (2)
21:25
Хуанде Рамос уволен из "Малаги" (2)
Хуанде Рамос уволен из "Малаги" (2)
19:49
Денис Глушаков: я бы никогда не попросил тренерский штаб взять в команду какого-либо игрока (14)
Денис Глушаков: я бы никогда не попросил тренерский штаб взять в команду какого-либо игрока (14)
Джанлуиджи Буффон: рад провести 600-й матч за "Ювентус"
Голкипер "Ювентуса" и капитан Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с "Миланом", который станет для него 600-м в футболке "старой синьоры".
"Завтра я проведу 600-й матч за "Ювентус"? Рад, что кто-то все это считает, но это не последняя моя игра. Я определенно счастлив. Мотивация остается прежней, я так же хочу побеждать. Мы уважаем соперника, на "Сан-Сиро" в этом сезоне мы уже оступились. Что касается "Ювентуса", мне нравится быть частью большой команды", — цитирует Буффона официальный сайт итальянского клуба.
"Газета.ру"
"Завтра я проведу 600-й матч за "Ювентус"? Рад, что кто-то все это считает, но это не последняя моя игра. Я определенно счастлив. Мотивация остается прежней, я так же хочу побеждать. Мы уважаем соперника, на "Сан-Сиро" в этом сезоне мы уже оступились. Что касается "Ювентуса", мне нравится быть частью большой команды", — цитирует Буффона официальный сайт итальянского клуба.
"Газета.ру"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.