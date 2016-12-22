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Тибо Куртуа сообщил игрокам "Челси", что летом перейдет в "Реал"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа летом 2017 года может перейти в "Реал", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Marca.

Бельгийский вратарь хочет вернуться в Испанию и уже уведомил друзей и одноклубников по "Челси" о своем предстоящем переходе в мадридский клуб грядущим летом.

Контракт Куртуа с "Челси" истекает летом 2019 года.
Теги: Куртуа Челси Реал
Сегодня, 22:11
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№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Последнее время он как-то остановился прогрессе и отошел на вторые роли


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 22:18) #
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приехали,уж лучше бы де хея купили
Регистрация: 14.12.2016
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