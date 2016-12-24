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"Эвертон" намерен купить нападающего "Наполи" Габбьядини на 20 млн. евро

Полузащитник «Наполи» Маноло Габбьядини близок к переходу в «Эвертон», сообщил журналист beIN Танкреди Палмери.

Английский клуб заплатит за 25-летнего игрока около 20 миллионов евро.

Продажа Габбьядини связана с покупкой форварда «Дженоа» Леонардо Паволетти. В начале ноября «Наполи» приостановил переговоры с полузащитником о новом контракте. Текущее соглашение рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне Габбьядини провел за неаполитанский клуб 12 матчей в серии А и забил 2 мяча.

Sports.ru
Теги: Эвертон Наполи
Сегодня, 21:46
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