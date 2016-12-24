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Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (14)
Александр Атаманенко: не соглашусь с тем, что качество фастфудов на "Открытие Арене" отвратительное (14)
"Эвертон" намерен купить нападающего "Наполи" Габбьядини на 20 млн. евро
Полузащитник «Наполи» Маноло Габбьядини близок к переходу в «Эвертон», сообщил журналист beIN Танкреди Палмери.
Английский клуб заплатит за 25-летнего игрока около 20 миллионов евро.
Продажа Габбьядини связана с покупкой форварда «Дженоа» Леонардо Паволетти. В начале ноября «Наполи» приостановил переговоры с полузащитником о новом контракте. Текущее соглашение рассчитано до лета 2019 года.
В текущем сезоне Габбьядини провел за неаполитанский клуб 12 матчей в серии А и забил 2 мяча.
Sports.ru
Английский клуб заплатит за 25-летнего игрока около 20 миллионов евро.
Продажа Габбьядини связана с покупкой форварда «Дженоа» Леонардо Паволетти. В начале ноября «Наполи» приостановил переговоры с полузащитником о новом контракте. Текущее соглашение рассчитано до лета 2019 года.
В текущем сезоне Габбьядини провел за неаполитанский клуб 12 матчей в серии А и забил 2 мяча.
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