"Эвертон" намерен купить нападающего "Наполи" Габбьядини на 20 млн. евро

Полузащитник «Наполи» Маноло Габбьядини близок к переходу в «Эвертон», сообщил журналист beIN Танкреди Палмери.Английский клуб заплатит за 25-летнего игрока около 20 миллионов евро.Продажа Габбьядини связана с покупкой форварда «Дженоа» Леонардо Паволетти. В начале ноября «Наполи» приостановил переговоры с полузащитником о новом контракте. Текущее соглашение рассчитано до лета 2019 года.В текущем сезоне Габбьядини провел за неаполитанский клуб 12 матчей в серии А и забил 2 мяча.