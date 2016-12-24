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"Интер" хочет арендовать Лукаса из "Ливерпуля"
Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва может стать игроком «Интера». Итальянский клуб собирается арендовать игрока.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переход может состояться уже в январе 2017 года. Шансы на это расцениваются как большие. Отметим, что агент игрока Киа Джурабчан тесно связан с корпорацией Suning. Детали сделки еще обсуждаются. «Интер» хотел бы арендовать игрока на полгода без опции выкупа. Летом они надеются приобрести другого футболиста на эту позицию.
В текущем сезоне 29-летний Лукас Лейва провел 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.
«Советский Спорт»
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переход может состояться уже в январе 2017 года. Шансы на это расцениваются как большие. Отметим, что агент игрока Киа Джурабчан тесно связан с корпорацией Suning. Детали сделки еще обсуждаются. «Интер» хотел бы арендовать игрока на полгода без опции выкупа. Летом они надеются приобрести другого футболиста на эту позицию.
В текущем сезоне 29-летний Лукас Лейва провел 11 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах.
«Советский Спорт»
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