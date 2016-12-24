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Раджа Наингголан: я был лучшим квалификации Евро-2016, а потом от меня просто отказались
Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан резко высказался насчет потерянного места в сборной Бельгии и заявил, что набрал лучшую форму среди всех игроков своей национальной команды. Также он отметил, что хавбек "Андерлехта" Юри Тилеманс, который на время заменил его в сборной, должен доказать свою состоятельность в иностранном чемпионате.
– Я сказал Роберто Мартинесу, что меня зря не вызвали в сборную, – цитирует nieuwsblad.be Наингголана. – На мой взгляд, не было игроков в лучшей форме, чем я. Мы должны встретиться с ним лично, и обговорить все это. Он мне звонил после матча с "Миланом" (1:0) и заявил, что наконец увидел того самого Раджу, которого он всегда хотел видеть.
Если Мартинес продолжит следить за моими играми, он точно позовет меня в сборную. Это его решения и я должен принимать их, уважать. Но для меня это был худший момент в карьере. Я был лучшим в квалификации на чемпионат Европы-2016, а потом от меня просто отказались.
Слышал, что Мартинес сходит с ума по Тилемансу. Хотел бы увидеть этого парня в чемпионате Италии. Тогда мы будем говорить, справиться ли он со своей ролью в национальной команде. Я не говорю, что Юри – плохой футболист. Просто он играл только в Бельгии.
"Спорт-Экспресс"
– Я сказал Роберто Мартинесу, что меня зря не вызвали в сборную, – цитирует nieuwsblad.be Наингголана. – На мой взгляд, не было игроков в лучшей форме, чем я. Мы должны встретиться с ним лично, и обговорить все это. Он мне звонил после матча с "Миланом" (1:0) и заявил, что наконец увидел того самого Раджу, которого он всегда хотел видеть.
Если Мартинес продолжит следить за моими играми, он точно позовет меня в сборную. Это его решения и я должен принимать их, уважать. Но для меня это был худший момент в карьере. Я был лучшим в квалификации на чемпионат Европы-2016, а потом от меня просто отказались.
Слышал, что Мартинес сходит с ума по Тилемансу. Хотел бы увидеть этого парня в чемпионате Италии. Тогда мы будем говорить, справиться ли он со своей ролью в национальной команде. Я не говорю, что Юри – плохой футболист. Просто он играл только в Бельгии.
"Спорт-Экспресс"
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