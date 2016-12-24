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Защитник "Саутгемптона" ван Дейк выбрал в качестве новогоднего костюма футболку "Ман Сити" (фото)

Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте выложил командную фотографию, приуроченную к Рождеству. Игроки были запечатлены на одном из тренировочных полей в новогодних костюмах.

Партнер Фонте по «Саутгемптону» Виргил ван Дейк выбрал для праздничной фотографии костюм игрока «Манчестер Сити».

Напомним, ранее стало известно об интересе «Сити» к 25-летнему защитнику. «Саутгемптон» оценивает трансфер игрока в 60 миллионов фунтов.

Защитник "Саутгемптона" ван Дейк выбрал в качестве новогоднего костюма футболку "Ман Сити" (фото)


Sports.ru
Теги: Манчестер Сити Саутгемптон
Сегодня, 23:02
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