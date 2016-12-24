"РБ Лейпциг" выкупил свой стадион на 70 млн. евро

Руководство "Лейпцига" договорилось о выкупе "Ред Булл Арены", которая ранее принадлежала бизнесмену Микаэлю Клемелю, сообщает Bild. Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Клуб с 2010 года арендовал стадион. Сейчас планируется увеличить его вместительность с 42 500 до 57 000 зрителей.Стадион был построен в 1956 году, а в 1998 была проведена реконструкция. Арена приняла пять матчей чемпионата мира 2006 года.