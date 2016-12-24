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Президент "Валенсии": хочу извиниться перед болельщиками за неудачный сезон

Президент «Валенсии» Лай Хун записала видеообращение к фанатам испанского клуба.

«Я хотела бы извиниться перед всеми болельщиками за неудачный сезон. Мы извлечем урок из своих ошибок и не ограничимся лишь их признанием. Мы продолжим усердно работать в поисках лучших решений, которые сделают клуб сильнее.

Я хочу, чтобы следующий год стал для нас успешнее. Также желаю всем «валенсиста» и их семьям счастливого Рождества, крепкого здоровья и счастья в новом году», – сказала Хун.

Sports.ru
Теги: Валенсия
Сегодня, 23:42
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