Президент "Валенсии": хочу извиниться перед болельщиками за неудачный сезон

Президент «Валенсии» Лай Хун записала видеообращение к фанатам испанского клуба.«Я хотела бы извиниться перед всеми болельщиками за неудачный сезон. Мы извлечем урок из своих ошибок и не ограничимся лишь их признанием. Мы продолжим усердно работать в поисках лучших решений, которые сделают клуб сильнее.Я хочу, чтобы следующий год стал для нас успешнее. Также желаю всем «валенсиста» и их семьям счастливого Рождества, крепкого здоровья и счастья в новом году», – сказала Хун.