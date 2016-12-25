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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины дисквалифицирован на два матча

ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баджеревича на два матча за неспортивное поведение, сообщает hayat.ba. Также специалист оштрафован на 5 тысяч франков.

Инцидент случился во встречей с командой Греции в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Матч состоялась 13 ноября в Пирее и завершилась со счетом 1:1.

Теги: Сборная Боснии и Герцеговины
Сегодня, 17:35
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