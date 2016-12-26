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Жозе Моуринью: в этом сезоне Фергюсон неоднократно бывал на тренировках "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что бывший наставник клуба легендарный сэр Алекс Фергюсон неоднократно посещал тренировки команды в этом сезоне.

"Я хотел, чтобы все игроки увидели такого легендарного человека. Мы общались и вместе поужинали. Я наслаждался этим, он тоже получал удовольствие. Я не тот человек, который ищет призраков. Я уважаю прошлое и знаю, что он очень любит клуб. У нас с Фергюсоном хорошие отношения, я знаю, что это его дом.

Он знает, что если хочет приехать сюда, зайти в раздевалку или посмотреть на тренировку, то всегда будет встречен с теплотой и радостью. Он бывал на тренировках команды в этом сезоне много раз", — цитирует Моуринью ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Фергюсон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:12
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