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Жозе Моуринью: в этом сезоне Фергюсон неоднократно бывал на тренировках "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что бывший наставник клуба легендарный сэр Алекс Фергюсон неоднократно посещал тренировки команды в этом сезоне.
"Я хотел, чтобы все игроки увидели такого легендарного человека. Мы общались и вместе поужинали. Я наслаждался этим, он тоже получал удовольствие. Я не тот человек, который ищет призраков. Я уважаю прошлое и знаю, что он очень любит клуб. У нас с Фергюсоном хорошие отношения, я знаю, что это его дом.
Он знает, что если хочет приехать сюда, зайти в раздевалку или посмотреть на тренировку, то всегда будет встречен с теплотой и радостью. Он бывал на тренировках команды в этом сезоне много раз", — цитирует Моуринью ВВС.
"Газета.ру"
"Я хотел, чтобы все игроки увидели такого легендарного человека. Мы общались и вместе поужинали. Я наслаждался этим, он тоже получал удовольствие. Я не тот человек, который ищет призраков. Я уважаю прошлое и знаю, что он очень любит клуб. У нас с Фергюсоном хорошие отношения, я знаю, что это его дом.
Он знает, что если хочет приехать сюда, зайти в раздевалку или посмотреть на тренировку, то всегда будет встречен с теплотой и радостью. Он бывал на тренировках команды в этом сезоне много раз", — цитирует Моуринью ВВС.
"Газета.ру"
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