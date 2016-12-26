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Антонио Конте: теперь каждая команда хочет прервать серию "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал домашнюю победу над "Борнмутом" в матче 18-го тура чемпионата Англии.

"Мы провели хороший матч. Могли забить и больше, но я доволен отношением игроков к делу. Мы играли без двух важных футболистов — Диего Косты и Канте, но справились очень хорошо.Мы впервые играли без чистого нападающего, хотя и пытались моделировать это на тренировках.

Выиграть 12 матчей АПЛ подряд не так просто. Это фантастическая серия, но очень важно продолжить ее. Теперь каждая команда хочет прервать нашу серию", — передает слова специалиста ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Конте Челси Борнмут
Вчера, 23:15
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