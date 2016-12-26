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Клаудио Раньери: "Лестеру" нужно бороться

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери прокомментировал гостевое поражение от "Эвертона" в матче 18-го тура АПЛ со счетом 0:2.

"Это был равный матч. Мы знали, что будет сложно, и в первом тайме держали ситуацию под контролем. После гола "Эвертона" мы стали нервничать, и они завладели инициативой. Мы должны продолжать работу, думаю, что "Лестер" тянут вниз маленькие ошибки. Нам надо правильно отреагировать на это поражение. Сегодня мы хотели сделать подарок болельщикам, но не получилось, постараемся сделать это уже в следующей игре. В первой половине 2016 года у "Лестера" все было отлично, во второй — нет. Нужно бороться", — цитирует Раньери ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Раньери Лестер
Вчера, 23:23
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