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Мирча Луческу: предпочитаю старательных игроков-трудяг, а не футболистов с огромной зарплатой и капризами (11)
Главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино не дал своим футболистам отметить Рождество
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино нарушил давнюю традицию клуба и вызвал футболистов на тренировку 25 декабря, когда все католики и протестанты в мире празднуют Рождество, сообщает The Sun.
По информации таблоида, ранее игроки "Тоттенхэма" всегда проводили рождественский день со своими семьями, но в этот раз Почеттино отменил выходной и провел полноценное тренировочное занятие. При этом решение специалиста выглядит странным еще и потому, что следующий матч в чемпионате Англии "Тоттенхэм" проведет против "Саутгемптона" только 28 декабря, тогда как основная часть матчей 18-го тура прошла 26-го числа.
"Шпоры" проведут три игры в рамках Boxing day, как называют в Англии период, когда в рождественские каникулы команды проводят сразу ряд туров чемпионата страны с небольшими перерывами на отдых.
"Газета.ру"
По информации таблоида, ранее игроки "Тоттенхэма" всегда проводили рождественский день со своими семьями, но в этот раз Почеттино отменил выходной и провел полноценное тренировочное занятие. При этом решение специалиста выглядит странным еще и потому, что следующий матч в чемпионате Англии "Тоттенхэм" проведет против "Саутгемптона" только 28 декабря, тогда как основная часть матчей 18-го тура прошла 26-го числа.
"Шпоры" проведут три игры в рамках Boxing day, как называют в Англии период, когда в рождественские каникулы команды проводят сразу ряд туров чемпионата страны с небольшими перерывами на отдых.
"Газета.ру"
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