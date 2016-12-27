Главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино не дал своим футболистам отметить Рождество

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино нарушил давнюю традицию клуба и вызвал футболистов на тренировку 25 декабря, когда все католики и протестанты в мире празднуют Рождество, сообщает The Sun.По информации таблоида, ранее игроки "Тоттенхэма" всегда проводили рождественский день со своими семьями, но в этот раз Почеттино отменил выходной и провел полноценное тренировочное занятие. При этом решение специалиста выглядит странным еще и потому, что следующий матч в чемпионате Англии "Тоттенхэм" проведет против "Саутгемптона" только 28 декабря, тогда как основная часть матчей 18-го тура прошла 26-го числа."Шпоры" проведут три игры в рамках Boxing day, как называют в Англии период, когда в рождественские каникулы команды проводят сразу ряд туров чемпионата страны с небольшими перерывами на отдых.