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Главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино не дал своим футболистам отметить Рождество

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино нарушил давнюю традицию клуба и вызвал футболистов на тренировку 25 декабря, когда все католики и протестанты в мире празднуют Рождество, сообщает The Sun.

По информации таблоида, ранее игроки "Тоттенхэма" всегда проводили рождественский день со своими семьями, но в этот раз Почеттино отменил выходной и провел полноценное тренировочное занятие. При этом решение специалиста выглядит странным еще и потому, что следующий матч в чемпионате Англии "Тоттенхэм" проведет против "Саутгемптона" только 28 декабря, тогда как основная часть матчей 18-го тура прошла 26-го числа.

"Шпоры" проведут три игры в рамках Boxing day, как называют в Англии период, когда в рождественские каникулы команды проводят сразу ряд туров чемпионата страны с небольшими перерывами на отдых.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 22:01
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№1 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 22:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как у Диккенса в рождественской истории тренер напоминает "героя" книги- старину Скруджа.
Регистрация: 17.10.2016
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