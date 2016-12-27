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Артур Петросян: каждый тренер хочет возглавить главную команду своей страны

Новый главный тренер сборной Армении Артур Петросян рассказал о том, что значит для него работа в национальной команде.

"Приглашение возглавить сборную от президента ФФА я получал и два года назад, но тогда не был готов к этой должности. Сейчас совсем другое дело. Десять лет работы в Швейцарии, естественно, придают уверенности. Каждый тренер хочет возглавить главную команду своей страны. Я тоже об этом мечтал. Не думал, что это произойдет так скоро, но, конечно, я рад. У меня был контракт с "Цюрихом", но я знал, что после завершения карьеры игрока стану тренером. Я многому научился в Швейцарии как игрок и как тренер. Там менталитет другой. Скажем так, европейский. Армяне - горячий народ, а там подход иной, более спокойный. На эмоциях решения не принимаются. Спокойный и взвешенный подход мне помогает сейчас не только в работе, но и в жизни", - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Теги: Сборная Армении
Сегодня, 23:41
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