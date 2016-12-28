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Эстебан Гранеро: Роналду - это AC/DC. Месси – что-то из реггетона

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Эстебан Гранеро, выступающий за "Реал Сосьедад", рассказал, с какой музыкой у него ассоциируются Криштиану Роналду и Лионель Месси.

"С какими музыкальными группами я бы сравнил Роналду и Месси? Криштиану - это AC/DC. Месси – что-то из реггетона. Это был бы хороший реггетон", - заявил Гранеро.

Реггетон - музыкальный стиль и танец, возникший в Панаме и Пуэрто-Рико под влиянием регги, дэнсхолла и хип-хопа, и получивший широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна, а также среди латиноамериканцев, проживающих в США.

Советский спорт
Теги: Роналду Месси
Сегодня, 02:54
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