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Ален Халилович попросил "Барселону" помочь ему покинуть "Гамбург"
Экс-полузащитник "Барселоны" Ален Халилович, защищающий цвета "Гамбурга", намерен покинуть немецкий клуб, передает Mundo Deportivo.
В связи с этим он позвонил спортивному директору "Барселоны" Роберту Фернандесу с просьбой помочь ему сменить клубную прописку.
Халилович пополнил ряды немецкой команды перед стартом нынешнего сезона. В испанском гранде ему предлагали продолжить карьеру в Примере, а хорватский футболист отдал предпочтение Бундеслиге. Однако в "Гамбурге" дела у него не заладились, и по итогам 16 туров чемпионата Германии он сыграл лишь в шести матчах, выйдя на поле в основном составе в одном из них.
"Барселона" продала Халиловича за €5 млн, однако в течение двух сезонов имеет право выкупа его трансферного листа за €10 млн.
Газета.ru
В связи с этим он позвонил спортивному директору "Барселоны" Роберту Фернандесу с просьбой помочь ему сменить клубную прописку.
Халилович пополнил ряды немецкой команды перед стартом нынешнего сезона. В испанском гранде ему предлагали продолжить карьеру в Примере, а хорватский футболист отдал предпочтение Бундеслиге. Однако в "Гамбурге" дела у него не заладились, и по итогам 16 туров чемпионата Германии он сыграл лишь в шести матчах, выйдя на поле в основном составе в одном из них.
"Барселона" продала Халиловича за €5 млн, однако в течение двух сезонов имеет право выкупа его трансферного листа за €10 млн.
Газета.ru
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