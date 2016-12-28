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Ален Халилович попросил "Барселону" помочь ему покинуть "Гамбург"

Экс-полузащитник "Барселоны" Ален Халилович, защищающий цвета "Гамбурга", намерен покинуть немецкий клуб, передает Mundo Deportivo.

В связи с этим он позвонил спортивному директору "Барселоны" Роберту Фернандесу с просьбой помочь ему сменить клубную прописку.

Халилович пополнил ряды немецкой команды перед стартом нынешнего сезона. В испанском гранде ему предлагали продолжить карьеру в Примере, а хорватский футболист отдал предпочтение Бундеслиге. Однако в "Гамбурге" дела у него не заладились, и по итогам 16 туров чемпионата Германии он сыграл лишь в шести матчах, выйдя на поле в основном составе в одном из них.

"Барселона" продала Халиловича за €5 млн, однако в течение двух сезонов имеет право выкупа его трансферного листа за €10 млн.

Газета.ru
Теги: Гамбург Барселона
Сегодня, 11:47
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