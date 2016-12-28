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Донецкий "Шахтер" поздравил своих болельщиков с наступающими праздниками

Футболисты и тренерский штаб донецкого "Шахтера" поздравили болельщиков с наступающими праздниками.

В канун Нового года "горняки" приняли участие в новогодней фотосессии, которая проходила в фитнес-центре загородной базы "Шахтера" в Святошино. Самые яркие моменты события, поздравления главного тренера Паулу Фонсеки, а также Тараса Степаненко, Тайсона, Андрея Пятова и других игроков "оранжево-черных" были опубликованы в видеоролике на официальном сайте дончан.
Теги: Шахтер
Сегодня, 18:22
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