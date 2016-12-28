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"Милан" предложил 17-летнему вратарю Доннарумме контракт на 50 млн евро
Итальянский "Милан" предложил своему основному голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый пятилетний контракт, по которому вратарь заработает €50 млн, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Football Italia.
По данным издания, китайские инвесторы "россонери" намерены сохранить в команде 17-летнего голкипера, которым интересуются многие европейские клубы, и предложили Доннарумме новый контракт.
Ранее Доннарумма стал героем матча за Суперкубок Италии, в котором "Милан" обыграл "Ювентус" в серии послематчевых пенальти, а голкипер отбил решающий удар футболиста "старой сеньоры".
По данным издания, китайские инвесторы "россонери" намерены сохранить в команде 17-летнего голкипера, которым интересуются многие европейские клубы, и предложили Доннарумме новый контракт.
Ранее Доннарумма стал героем матча за Суперкубок Италии, в котором "Милан" обыграл "Ювентус" в серии послематчевых пенальти, а голкипер отбил решающий удар футболиста "старой сеньоры".
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