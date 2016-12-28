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"Милан" предложил 17-летнему вратарю Доннарумме контракт на 50 млн евро

Итальянский "Милан" предложил своему основному голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый пятилетний контракт, по которому вратарь заработает €50 млн, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Football Italia.

По данным издания, китайские инвесторы "россонери" намерены сохранить в команде 17-летнего голкипера, которым интересуются многие европейские клубы, и предложили Доннарумме новый контракт.

Ранее Доннарумма стал героем матча за Суперкубок Италии, в котором "Милан" обыграл "Ювентус" в серии послематчевых пенальти, а голкипер отбил решающий удар футболиста "старой сеньоры".
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 19:14
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(1)
№7 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Наш- это в первую очередь - российский.
Ему дали шанс в Швейцарии.
Несильный и комфортный чемпионат.

Не феерит.

ещё бы, клуб сам не феерит, а он должен феерить? взял бы Базель или Янг Бойс другое дело было б
Регистрация: 11.01.2009
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Drumer
Цитата: Пивовед
Наш Митрюшкин

а вы хоть шанс ему дали? а Доннарумме дали, он поверил в себя

Наш- это в первую очередь - российский.
Ему дали шанс в Швейцарии.
Несильный и комфортный чемпионат.

Не феерит.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№5 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 19:43) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Наш Митрюшкин

а вы хоть шанс ему дали? а Доннарумме дали, он поверил в себя
Регистрация: 11.01.2009
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чего_чего, а классных и крутых киперов в италии всегда было достаточно


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:40) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Безумие..
Примеров таких подающих надежд тысячи.
Хохляцкий Рыбка. Наш Митрюшкин..Все наследники Яшина.
И где они?
А этому всего лишь семнадцать лет... Ребенок еще..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: RomaMoscow1996 Москва (Сегодня, 19:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он наверное будет просто Донаруммой grimacing Drumer,
Регистрация: 12.08.2015
№1 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 19:24) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
новый Буффон как никак
Регистрация: 11.01.2009
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