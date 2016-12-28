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Мануэль Баум возглавил "Аугсбург"

Немецкий "Аугсбург" официально объявил о назначении 37-летнего Мануэля Баума на пост главного тренера команды.

Точная длительность соглашения Баума с клубом не раскрывается. Контракт со специалистом заключен на длительный срок, сообщает официальный сайт немецкой команды.

Пост наставника "Аугсбурга" стал вакантным 14 декабря, когда было объявлено об отставке Дирка Шустера — тогда Баум, ранее возглавлявший молодежную команду, был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

"Газета.ру"
Теги: Аугсбург
Сегодня, 19:18
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