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Мануэль Баум возглавил "Аугсбург"
Немецкий "Аугсбург" официально объявил о назначении 37-летнего Мануэля Баума на пост главного тренера команды.
Точная длительность соглашения Баума с клубом не раскрывается. Контракт со специалистом заключен на длительный срок, сообщает официальный сайт немецкой команды.
Пост наставника "Аугсбурга" стал вакантным 14 декабря, когда было объявлено об отставке Дирка Шустера — тогда Баум, ранее возглавлявший молодежную команду, был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"Газета.ру"
Точная длительность соглашения Баума с клубом не раскрывается. Контракт со специалистом заключен на длительный срок, сообщает официальный сайт немецкой команды.
Пост наставника "Аугсбурга" стал вакантным 14 декабря, когда было объявлено об отставке Дирка Шустера — тогда Баум, ранее возглавлявший молодежную команду, был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"Газета.ру"
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