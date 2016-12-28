Мануэль Баум возглавил "Аугсбург"

Немецкий "Аугсбург" официально объявил о назначении 37-летнего Мануэля Баума на пост главного тренера команды.Точная длительность соглашения Баума с клубом не раскрывается. Контракт со специалистом заключен на длительный срок, сообщает официальный сайт немецкой команды.Пост наставника "Аугсбурга" стал вакантным 14 декабря, когда было объявлено об отставке Дирка Шустера — тогда Баум, ранее возглавлявший молодежную команду, был назначен исполняющим обязанности главного тренера.