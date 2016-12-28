Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:08
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (24)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (24)
Сергей Палкин: может быть, одно-два приобретения "Шахтер" и осуществит
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что зимой команда вполне может выйти на трансферный рынок для приобретения пары игроков.
"Может быть, одно-два приобретения "Шахтер" и осуществит, но это не будет серьезная трансферная деятельность. Давайте подождем. Сейчас у нас главный акцент — это победа в каждом матче. А чтобы этого добиваться, у нас должен быть сбалансированный состав из воспитанников клуба и легионеров", — сказал Палкин в интервью телеканалу "Футбол 1".
"Может быть, одно-два приобретения "Шахтер" и осуществит, но это не будет серьезная трансферная деятельность. Давайте подождем. Сейчас у нас главный акцент — это победа в каждом матче. А чтобы этого добиваться, у нас должен быть сбалансированный состав из воспитанников клуба и легионеров", — сказал Палкин в интервью телеканалу "Футбол 1".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.