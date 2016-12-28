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Сергей Палкин: может быть, одно-два приобретения "Шахтер" и осуществит

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что зимой команда вполне может выйти на трансферный рынок для приобретения пары игроков.

"Может быть, одно-два приобретения "Шахтер" и осуществит, но это не будет серьезная трансферная деятельность. Давайте подождем. Сейчас у нас главный акцент — это победа в каждом матче. А чтобы этого добиваться, у нас должен быть сбалансированный состав из воспитанников клуба и легионеров", — сказал Палкин в интервью телеканалу "Футбол 1".
Теги: Палкин
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