Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Аталанта" готова продать Франка Кесси в "Челси" за 40 миллионов евро

"Аталанта" ответила отказом на предложение "Челси" купить полузащитника Франка Кесси за 25 миллионов евро, сообщает The Guardian.

Бергамцы выставили ценник в 40 миллионов евро, которые они планируют заработать на этом трансфере. Сам ивуариец не собирается принимать поспешных решений, но готов рассмотреть все предложения.
Теги: Аталанта Челси Трансферы
Сегодня, 20:20
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.