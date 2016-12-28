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Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (24)
Алексей Навальный: сроки сдачи "Крестовского" горят, но закинуть в эту черную дыру еще миллиард рублей преступно (24)
"Аталанта" готова продать Франка Кесси в "Челси" за 40 миллионов евро
"Аталанта" ответила отказом на предложение "Челси" купить полузащитника Франка Кесси за 25 миллионов евро, сообщает The Guardian.
Бергамцы выставили ценник в 40 миллионов евро, которые они планируют заработать на этом трансфере. Сам ивуариец не собирается принимать поспешных решений, но готов рассмотреть все предложения.
Бергамцы выставили ценник в 40 миллионов евро, которые они планируют заработать на этом трансфере. Сам ивуариец не собирается принимать поспешных решений, но готов рассмотреть все предложения.
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