"Аталанта" готова продать Франка Кесси в "Челси" за 40 миллионов евро

"Аталанта" ответила отказом на предложение "Челси" купить полузащитника Франка Кесси за 25 миллионов евро, сообщает The Guardian.



Бергамцы выставили ценник в 40 миллионов евро, которые они планируют заработать на этом трансфере. Сам ивуариец не собирается принимать поспешных решений, но готов рассмотреть все предложения.